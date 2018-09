Angela Merkel ha rafforzato l’estrema destra in Europa?

A quanto pare la causa di tutti i mali è evidente. Non c’è quasi più nessuno che, almeno in pubblico, approvi la scelta di Angela Merkel di . Sono passati tre anni, e se allora in pochi avevano criticato Merkel, oggi l’atto d’accusa è impietoso.

È stata la scelta di Merkel, dicono, a rafforzare i movimenti dell’estrema destra permettendo a molti suoi esponenti di farsi eleggere o rieleggere. Secondo questa tesi la cancelliera tedesca sarebbe stata la madrina della coalizione tra centrodestra ed estrema destra in Austria e della Lega in Italia. Senza di lei, aggiungono gli oppositori del governo in Ungheria, Viktor Orbán avrebbe potuto perdere le ultime elezioni o comunque non raggiungere la maggioranza dei due terzi in parlamento, che gli conferisce così tanto potere.

Questi sono i fatti, e sono tanto più inquietanti se pensiamo che – i democratici cristiani, come li chiama lui, rubando il nome alla Democrazia cristiana – e portarle alla vittoria alle elezioni europee della prossima primavera.