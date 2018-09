Pilsner Urquell investe nello stabilimento di Veľký Šariš

Il produttore di birra Plzeňský Prazdroj Slovakia di proprietà della giapponese Asahi, uno dei colossi mondiali del settore e secondo in Slovacchia dopo Heineken, ha in programma di euro per una nuova linea di lattine e una linea di filtrazione nello stabilimento che possiede a Veľký Šariš, nella Slovacchia orientale.

La società, conosciuta in particolare per la birra Pilsner Urquell, ha venduto lo scorso anno 1,5 milioni di ettolitri di birra di diverse marche ceche e dei brand slovacchi Šariš, Topvar e Smädný Mních, aumentando la sua quota del 5% su base annua. Il nuovo investimento, pur non creando di fatto nuovi posti di lavoro, sarà in grado di portare la capacità della linea di lattine a 22.000 ettolitri al mese, un terzo in più dell’attuale produzione.

