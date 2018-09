Prestiti per la casa in crescita a luglio del 10% annuo

In Slovacchia sono stati erogati fino a fine luglio prestiti immobiliari per 26,2 miliardi di euro, una cifra in crescita del 10,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati aggiornati pubblicati dalla Banca centrale slovacca (NBS) indicano che la banca Slovenska Sporitelna aveva al 31 luglio 2018 il 27,8% frl totale dei prestiti per la casa, seguita da VUB al 20,62% e Tatra Banka al 14,23%.

Il settore dei prestiti per la costruzione di alloggi, pari a 2,36 miliardi di euro (+3,9%), era invece dominato da Prva Stavebna Sporitelna con l’82,9% del totale.

