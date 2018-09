Bosnia: inaugurato un monumento a Mladic nella sua città natale

A Kalinovik, in Repubblica Srpska (una delle due entità in cui è suddivisa la Bosnia), è stato eretto un in onore di Ratko Mladic, originario della cittadina bosniaca. Il tributo a Mladic, condannato dal Tribunale dell’Aja per il genocidio di Srebrenica, ha dato adito a non poche critiche – tanto a livello locale quanto in seno alla comunità internazionale.

La figura di Mladic

Mladic, ex comandante dell’esercito serbo bosniaco, venne catturato nel 2011 dopo più di un decennio trascorso a piede libero. Condotto dinnanzi al tribunale penale internazionale dell’Aja per i crimini nella ex Jugoslavia, nel novembre 2017 l’ex generale venne con l’accusa di genocidio, per aver ordinato il massacro di 8.000 musulmani disarmati durante la guerra in Bosnia (1992-1995) e per aver attaccato la popolazione civile durante l’assedio di Sarajevo.

Nel 2017, l’anno della condanna, Mladic dichiarò che avrebbe continuato a lottare in nome del popolo serbo – e nel suo villaggio natale, dove vivono molti suoi parenti, l’ex generale è ancora considerato un eroe. Nel corso di un’ , Zoran Mladic ha espresso parole di supporto e di affetto nei confronti di Ratko Mladic – del quale dichiara di essere cugino. “Lui non ha compiuto quelle azioni”, afferma. “Sono altri che lo hanno fatto. Il generale è un colosso, un uomo grande e buono”.

Il monumento e le reazioni

È in questo contesto che si inserisce il monumento eretto in onore di Mladic. L’opera commemorativa, alta 3.5 metri e illuminata da luci e fanali, ritrae il comandante serbo in uniforme ed è stata costruita su commissione di Vlada Mandic. Questi, un noto giocatore serbo di pallamano, ha dichiarato di ritenere l’ex generale un eroe e di volerne pertanto celebrare la figura.

Come ha dichiarato il sindaco di Kalinovik, Milena Komlenovic, l’opera è stata edificata senza che venisse richiesto alcun permesso – causando un’ondata di critiche e di condanne su più fronti. I gruppi che lavorano con le vittime di guerra e gli attivisti per i diritti umani hanno fatto sentire la propria voce, schierandosi risolutamente contro il monumento a Mladic. Aleksandra Letic, rappresentante del Helsinki Committee for Human Rights nella Repubblica Srpska, ha inoltre che il tributo è indicativo della società in cui viviamo, una società in cui le vittime sono costrette ad affrontare nuovamente un processo di vittimizzazione. “I criminali di guerra vengono glorificati”, ha aggiunto, e “non si è nemmeno iniziato a venire a patti con il passato”.

(Giulia Tempo, cc by nc nd)