Bilancio dello Stato: a fine agosto deficit in forte calo a 746 milioni

Alla fine di agosto il disavanzo del bilancio statale slovacco era pari a 742,6 milioni di euro, in diminuzione di 250 milioni di euro (-25%) su base annua, come risulta dall’annuncio dell’altro ieri . Le entrate sono aumentate di 768,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e le spese risultano in aumento di 518,4 milioni di euro.

Il flusso di entrate fiscali è cresciuto di 598,8 milioni di euro rispetto alla fine di agosto 2017, pari a un aumento dell’8,5%. Risultato particolarmente positivo è quello delll’imposta sul valore aggiunto (IVA) per oltre 355 milioni di euro. E altri 159 milioni in più (+28%) sono le entrate dal bilancio dell’UE.

Tra gli altri dati pubblicati dal ministero, risalta il calo delle spese per il servizio del debito pubblico, che hanno visto una diminuzione di 81 milioni di euro (-9,7%) in confronto allo scorso anno.

(Red)



Foto pixabay CC0