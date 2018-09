Oggi, vent’anni fa, nasceva la rivoluzione Google

Larry Page e Sergey Brin si sono incontrati quasi per caso e hanno cambiato il mondo. La loro è una storia che fa riflettere.

Oggi Alphabet, la holding che include tutte , Google inclusa, ha un valore di capitalizzazione di 852 miliardi di dollari e dà lavoro a 60mila persone in tutto il mondo. Il risultato di un’avventura iniziata il quando Sergey Michajlovič Brin e Larry Page (entrambi 25enni all’epoca) hanno formalmente costituito Google Inc. grazie a un finanziamento di 10mila dollari che ha permesso loro, tra le altre cose, di accasarsi in una sede propria, oggi cresciuta a dismisura e nota con il nome di GooglePlex.

Per convenzione il compleanno di Google , giorno in cui ha fatto suo il record di contenuti indicizzati dal motore di ricerca.

Il 19 agosto del 2004 l’ingresso al Nasdaq, con un valore iniziale di 23 miliardi di dollari, una cifra inimmaginabile nel 1998, una cifra quasi irrisoria rispetto a quelle a cui è abituato il gigante oggi, diventato sempre più una mobile company e sempre meno motore di ricerca, con gli investimenti in: robotica, sistemi operativi, hardware, droni, intelligenza artificiale, , analisi dei dati, e un’altra ampia e variegata gamma di interessi, non tutti sviluppati nel migliore dei modi auspicabili.

Uno dei treni che Google ha perso più volte riguarda le piattaforme social, con tentativi abortiti come Google Wave, sulla cui lapide campeggiano le date di nascita e di decesso 2009-2010, il e il Godot delle piattaforme sociali .

Insuccessi che non ne hanno minato né la crescita né il destino e, si dirà, persino propedeutici alla posizione che oggi Alphabet occupa sul mercato. Fatti che appaiono inconfutabili e che ci fanno guardare a Brin e Page con ammirazione, emblemi dei tempi che furono. L’eredità più importante che ci lascia Google non riguarda l’azienda stessa ma l’incedere delle regolamentazioni: la , abolita negli Usa, impedirà la nascita di nuovi fenomeni della caratura di Google?

