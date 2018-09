Per gli amanti dell’Italia, a Bratislava l’EVENTO ITALY ÁNO

Si svolge la prossima settimana a Bratislava il primo appuntamento di un evento pensato come ricorrenza mensile volta alla promozione della cultura, cucina, lingua italiana in Slovacchia, che include una condivisione delle esperienze di italiani in Slovacchia e di slovacchi in Italia. L’iniziativa , dedicata alla comunità italiana e agli amici della cultura italiana in Slovacchia, si terrà per la prima volta mercoledì 12 settembre 2018, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, presso il Ristorante “U Taliana” dello chef Andrea Ena (Krížna 39, Bratislava).

La serata si dipanerà in quattro parti. Una prima parte sarà dedicata a diversi aspetti della cultura e della lingua italiana, anche con l’aiuto di filmati, seguita dalla condivisione di una esperienza in Italia o in Slovacchia. Si continua con la cena a base di pizza, per concludere con la musica italiana degli anni ’60 e ’70 e il karaoke con .

Per l’ingresso è necessaria la prenotazione online fino al 5 settembre 2018.

Per ulteriori informazioni: Giovanni Gentile 0944 643 971, oppure info@utaliana.sk.