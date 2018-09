E ci risiamo: l’UE vuole abolire l’ora legale

Tra il 4 luglio e il 16 agosto la Commissione europea ha sull’ora legale al quale hanno partecipato circa 4,6 milioni di cittadini, facendo pendere la bilancia verso il malcontento. In attesa dei risultati ufficiali è trapelato che circa l’80% dei partecipanti si è detto scontento della convenzione secondo cui, da marzo a ottobre di ogni anno, le lancette dell’orologio vengano spostate un’ora in avanti.

Il tema, per quanto possa sembrare periferico, ricopre invece un’importanza fondamentale soprattutto per i paesi dell’Europa del Nord i quali, uniti e a gran voce, hanno chiesto all’Unione di fare ricorso solo all’ora solare durante tutto l’anno. A febbraio del 2018 il Parlamento europeo , riproponendosi però di scandagliare a fondo l’umore degli europei. Da qui la decisione del sondaggio che, peraltro, è risultato quello a cui ha aderito il maggior numero di persone.

Ancora non è possibile dire quando ma, in un futuro molto prossimo, il Parlamento europeo dovrà affrontare nuovamente la questione, stavolta però valutando i risultati del sondaggio nel loro insieme e non limitandosi ad ascoltare le lamentele del Settentrione continentale.

Il ne dà quasi per certa l’abolizione.

A partire dalla sua a inizio del Novecento, l’ora legale è stata più volte abolita e poi riproposta, peraltro non in modo uniforme e non in tutti i paesi. Accostata a un , è spesso finita al centro del dibattito scientifico relativo alle ricadute che può avere sulla salute psico-fisica delle persone, senza però stabilire con certezza quanti e quali danni possa causare.

In Europa fa stato la che armonizza l’entrata in vigore dell’ora legale (tra il 25 e il 31 marzo) e la relativa dismissione (tra il 25 e il 31 ottobre) ma altrove nel mondo, anche laddove adottata, le logiche sono meno standardizzate. In Russia l’ora legale è rimasta in vigore tutto l’anno dal 2011 al 2014, salvo poi essere abolita. In Africa è poco diffusa, così come nei paesi della fascia equatoriale.

