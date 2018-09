Il premier italiano Conte riceve a Roma il primo ministro ceco Babiš

ROMA\ aise\ – Il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte ha incontrato l’altro ieri a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babiš . Al centro del colloquio tra i due capi di governo – riporta Palazzo Chigi in una nota – un’Europa più sicura e più equa come obiettivo comune cui lavorare, dopo l’ultimo Consiglio Europeo, a partire dalle sfide prioritarie per i cittadini europei: contrasto alla migrazione illegale, crescita e lavoro, stabilità socio-economica.