Domenica 2 settembre riprende a Bratislava la Messa in italiano

Riprende a Bratislava da domenica 2 settembre, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, anche la Messa cattolica celebrata in lingua italiana. La Santa Messa di rito cattolico romano si terrà fino alla prossima estate, alle ore 11:30, come sempre presso la chiesa Kostol Navštívenia Panny Márie su Námestie SNP 9 ( ).

Don Pavol Mikula, responsabile del servizio, è a disposizione per le confessioni (presso la chiesa della Santissima Trinità – Najsvätejšej Trojice – su Hurbanovo Namestie ogni pomeriggio dopo le 17, o per altre necessità anche all’indirizzo di posta elettronica pavolweb@gmail.com.

(Red)