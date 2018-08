Dal governo quasi 3 milioni per il rinnovo della stazione ferroviaria di Bratislava

Un pacchetto di 2,8 milioni di euro sarà messo a disposizione per la ricostruzione della stazione ferroviaria principale di Bratislava, Hlavna stanica, i cui lavori potrebbero essere conclusi per il mese di maggio 2019, quando inizieranno i campionati mondiali di hockey su ghiaccio, che si svolgeranno in Slovacchia. Lo ha dichiarato il primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD) martedì, spiegando di avere l’ok al contributo, reso possibile dal buon andamento dell’economia slovacca, del ministro delle Finanze e del ministro dei Trasporti.

VSTUPNÁ BRÁNA (NIELEN PRE HOKEJISTOV)Sme povinní železničnú stanicu v Bratislave vynoviť a dať ju na úroveň 21…. Uverejnil používateľ

I soldi saranno dati alla società statale proprietaria dell’infrastruttura, ZSR, che intende rifare le facciate dell’edificio, l’illuminazione e l’interno, che da tempo aspettavano un rinnovamento.

(Red)

Foto cc by nc

FB/