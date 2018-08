Ieri a Banska Bystrica la commemorazione della Rivolta nazionale slovacca

Presso il memoriale dell’Insurrezione nazionale slovacca (SNP) nella città di Banska Bystrica si è svolta ieri, alla presenza di circa 10mila persone, la principale cerimonia commemorativa per il 74° anniversario dell’inizio della rivolta partigiana, il 29 agosto 1944.

L’evento è organizzato come ogni anno dal Museo SNP per onorare quegli eroi che furono protagonisti di uno dei maggiori eventi della storia slovacca, tenere viva la memoria e sottolinearne l’esempio che ne viene, anche per le giovani generazioni. Proprio allo scopo di favorire quest’ultimo compito, a chiudere la giornata nella città della Slovacchia centrale è stato un concerto della band slovacca Korben Dallas.

Il direttore del museo, Stanislav Micev, ha detto alla stampa di avere in programma per l’anno prossimo, nel 75° anniversario, una manifestazione ancora più ricca ed importante, con il coinvolgimento di diversi enti e, spera, con la presenza di leader dei paesi che allora furono alleati di partigiani e rivoltosi. Micev ha detto di avere rivolto alcuni mesi fa la richiesta ufficiale al ministro degli Affari esteri ed Europei Miroslav Lajcak per invitare nel 2019 i massimi rappresentanti degli Stati alleati, ma anche la Germania, che al tempo per i ribleli rappresentava l’occupante da cacciare.

All’inizio della cerimonia, alla quale erano presenti le più alte cariche dello Stato, al veterano 90enne Vladimir Strmen, uno dei pochi sopravvissuti che parteciparono a quegli eventi, è toccato il compito di cantare con voce rotta dall’emozione l’inno slovacco. Peraltro, Strmen è ancora molto attivo nel tramandare la storia ai giovani, e tutt’ora si reca nelle scuole per parlare con i giovani alunni della sua esperienza. La chiusura della cerimonia è stata affidata a un concerto di bande slovacche, degli Stati Uniti e della Russia.

Nel suo intervento, il presidente Andrej Kiska ha detto che il messaggio che arriva forte da quegli eventi del 1944 fino ai giorni nostri è che una pace apparente, la tranquillità personale, la pigrizia nell’affrontare una verità sgradevole e la falsa unità non possono giustificare l’ingiustizia e prepotenza di chi detiene il potere contro il suo stesso popolo. Questa eredità dovrebbe essere rispettata e tenuta in conto dai politici non solo nei discorsi ma soprattutto nelle loro azioni quotidiane a servizio della gente. Uomini e le donne coraggiose 74 anni fa si unirono alla lotta del mondo civile contro l’ideologia fascista e nazista, «decisero di combattere un regime che esitava a inviare a morte il proprio popolo nei campi di concentramento. Questi uomini e donne si ribellarono al potere […] per salvare il futuro del proprio paese e della sua gente», ha detto Kiska. Attraverso l’Insurrezione nazionale – punto di svolta nella storia nazionale – noi, come paese e comunità di persone, abbiamo «aderito all’Europa civile, democratica e colta che ha respinto e alla fine sconfitto l’ideologia del male», ha sottolineato il presidente. «Una società sana non può essere tenuta insieme dalla cieca obbedienza all’autorità, ma solo dalla fedeltà ai valori comuni».

Il primo ministro Peter Pellegrini ha detto nel suo discorso che la SNP è stata uno dei maggiori spartiacque nella storia slovacca. Rivolgendosi ai veterani della SNP, egli ha detto loro, riferendosi ai rappresentanti del partito LSNS di estrema destra, che ha gestito la Regione di Banska Bystrica fino all’anno scorso: «Siete stati offesi da persone che non sanno quello che è successo nel 1944. Vogliono rivedere la storia, ma non permetteremo mai loro di farlo. Difenderemo le nostre libertà per cui voi avete combattuto, anche in nostro nome». «Nessuno di noi può immaginare quanto terribile deve essere stato quando la Gestapo ha bussato alla tua porta, ha portato via tuo padre, il nonno e gli uomini del villaggio per ucciderli. Non possiamo immaginare quanto terribile deve essere stato quando un banda di fascisti faceva irruzione in un villaggio in pieno giorno e ha iniziava ad uccidere indiscriminatamente». «Difenderemo sempre le nostre tradizioni, cultura e valori, e non permetteremo a nessuno di calpestare la nostra storia, come ha tentato di fare il regime fascista», ha aggiunto Pellegrini.

Per il presidente del Parlamento Andrej Danko anche se ogni slovacco avrà qualche memoria famigliare della seconda guerra mondiale, a volte sembra che nella società contemporanea si stia facendo sempre più spazio all’indifferenza riguardo a questi eventi. Ci stanno attaccando da tutte le parti, «cercano di manipolare, mettere in dubbio, infangare. Ma la verità deve essere difesa più intensamente, deve essere spiegata e sostenuta con le informazioni corrette», ha detto, perché il paese non può permettersi di perdere la sua memoria storica. Danko ha detto che la rivolta, come “resistenza al male” ha dimostrato il vero carattere degli slovacchi e dei loro cuori, e ha invitato a distinguere tra “nazionalisti” e coloro che amano la propria nazione. È necessario costruire «rigidi confini tra fascismo, nazionalismo e patriottismo», ha concluso.

(La Redazione)

Foto prezident.sk, vlada.gov.sk