Buoni vacanze, Danko: obbligatori per imprese con oltre 50 dipendenti

Dopo un (organizzazione di imprese che impiegano oltre 500 lavoratori) e altri rappresentanti dei datori di lavoro, il leader del Partito nazionale slovacco (SNS) Andrej Danko, formazione chiave della coalizione di governo, ha detto che i “buoni vacanza” e per il tempo libero, una idea del partito per rilanciare il turismo, nella prima fase della loro introduzione .

Il progetto dovrebbe essere operativo dal gennaio 2019, e il funzionamento dei voucher dovrebbe essere simile a quello dei buoni pasto. I dipendenti che decidono di trascorrere vacanze in Slovacchia riceveranno buoni per un importo massimo di 500 euro, di cui il 55% a carico de datore di lavoro, che saranno spendibili nelle strutture turistiche e culturali del paese. Un sistema simile è stato adottato da altri paesi europei, come la vicina Austria, dando considerevole impulso al turismo interno.

Il presidente del Klub 500, Vladimir Sotak, ha espresso soddisfazione per i colloqui, dicendo che il paese «ha quello che serve per sviluppare il suo turismo», ma è necessaria la corretta comunicazione, un lavoro per il quale «il Klub 500 è pronto». Sotak ha tuttavia ricordato che già da tempo molte grandi imprese in Slovacchia contribuiscono alle spese del tempo libero e alle vacanze dei propri dipendenti.

Nella sua formulazione iniziale, i buoni – che saranno completamente esenti da tasse e prelievi vari – avrebbero dovuto essere una misura volontaria concordata tra il datore di lavoro e i lavoratori, come nel caso dellla 13esima e 14esima mensilità recentemente adottate dal Parlamento come forma volontaria di integrazione salariale.

Anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno accolto la proposta positivamente, ritenendola un vantaggio sociale per i dipendenti. Il datore di lavoro, ha sottolineato Danko, avrà con i buoni vacanza «uno strumento per motivare il lavoratore», e del resto «un ambiente di lavoro armonioso può portare a migliori risultati per la stessa azienda».

Il sistema dei voucher aziendali sarà accompagnato, secondo le intenzioni di SNS, alla prevista riduzione dell’IVA al 10% per i servizi di alloggio turistico (che oggi scontano l’aliquota ordinaria del 20%), due misure che l’Associazione slovacca degli hotel e ristoranti (AHRS) loda come apprezzabili perché «ne godono tutti – i turisti, gli imprenditori turistici, lo stato, le regioni e i comuni».

In futuro Danko vorrebbe includere tra i beneficiari dei buoni per il tempo libero anche i 300.000 lavoratori autonomi (i titolari di licenza commerciale – zivnost), ma anche i dipendenti dell’amministrazione statale, delle forze armate e delle forze di polizia. Secondo il presidente del Parlamento, il 60% dei 2,5 milioni di lavoratori in Slovacchia dovrebbe poter utilizzare i voucher nel prossimo futuro.

Le proposte a sostegno del turismo dovrebbero essere discusse in Parlamento nella prossima sessione nel mese di settembre. Danko si è detto pronto a chiedere stanziamenti per la promozione del turismo fino a un miliardo di euro, anche per aiutare le imprese a reinvestire nelle strutture turistiche proprie. Il leader SNS si è anche spinto oltre, facendo del turismo una delle sue bandiere: se dovessi firmare un nuovo accordo di coalizione, ha sottolineato, «chiederei per noi un ministero del Turismo e dello Sport». Il settore turistico in Slovacchia ha un grande potenziale e può diventare una delle forze trainanti dell’economia.

