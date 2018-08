Auto elettriche: 831 soggetti hanno ricevuto il contributo per l’acquisto

dell’Economia, il contributo (il primo nel paese) a sostegno delle auto elettriche, il cui programma si è concluso nel giugno scorso, è stato concesso a 831 richiedenti che hanno acquistato un’autovettura ibida o completamente elettrica (com’è il caso per 514 veicoli che sono esclusivamente elettrici), facendo schizzare del 400% in un solo anno la registrazione di veicoli elettrici e ibridi in Slovacchia.

Il ministero sottolinea che il progetto, costato 3 milioni e mezzo, ha dato un impulso significativo allo sviluppo dell’elettromobilità, anche se non è stato utilizzato tutto lo stanziamento del governo. A suo tempo erano stati stanziati 5 milioni con denaro statale e di ZAP, l’Associazione dei costruttori automobilistici della Slovacchia, mentre i contributi per l’acquisto di automezzi consistevano in 5.000 euro per le auto elettriche e 3.000 per quelle ibride plug-in. In futuro, sottolinea il ministero dell’Economia, saranno sviluppate altre misure per incentivare ancora il settore della mobilità elettrica, anche con un aumento significativo alla rete di punti di ricarica.

Nel 2015 in Slovacchia si erano registrati solo 188 nuovi veicoli elettrici e ibridi, e altri 434 nel 2016. Nel 2017, a contributo già avviato, erano 2.178 le nuove registrazioni, e altre 1.427 immatricolazioni si sono aggiunte nei primi sei mesi di quest’anno.

(Red)

Foto /CC0