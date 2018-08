Approvato dal governo un Programma nazionale anticancro

Il governo ha approvato la scorsa settimana (NOP) preparato dal ministero della Salute che si focalizza sul controllo e l’impatto del cancro sulla popolazione, allo scopo di ridurre l’incidenza e la mortalità per cancro nel paese e migliorare la qualità della vita dei pazienti malati di tumore.

Il cancro, dice il ministero, è la seconda causa di morte in Slovacchia, e il numero di casi riscontrati aumenta di anno in anno, un problema grave che tocca tutte le fasce della popolazione. Nel frattempo, una modesta diminuzione della mortalità è stata registrata soltanto in alcune forme di malattie tumorali.

Il Programma nazionale di controllo del cancro vuole puntare a ridurre l’incidenza di nuovi casi di cancro e la mortalità, permettendo a chi ne viene colpito di vivere meglio. Sono comprese attività di prevenzione, screening della popolazione, diagnosi precoce, trattamento precoce e ottimale, terapia di supporto, monitoraggio dopo il trattamento, cure palliative e accompagnano alla fine vita.

Con il piano, e alla sua messa in opera, che la Slovacchia potrà godere entro il 2020 di un programma completo di prevenzione e controllo paragonabile e confrontabile con quelli di altri paesi dell’Unione europea. Entro la fine di quest’anno, informa il ministero, dovrebbero essere presentati specifici piani d’azione che indicheranno con precisione le attività da svolgere, le parti interessate e le coperture finaziarie .

(Red)

Foto CC0