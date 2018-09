A Sliač nel fine settimana l’air show SIAF 2018

Ritorna questo weekend presso l’aeroporto militare di Sliač, nella Slovacchia centrale, l’annuale rassegna aeronautica SIAF, il più grande air show della Slovacchia. Il programma dell’edizione 2018 dello Slovak International Air Fest vedrà la partecipazione di piloti e aeromobili provenienti da undici paesi che intratterranno il pubblico con esibizioni aeree e a terra.

Gli spettacoli più attesi sono quelli acrobatici, e quest’anno a brillare di più al SIAF saranno i nove aerei Dassault-Dornier Alpha Jet della pattuglia acrobatica francese Patrouille de France (Pattuglia di Francia). Ma gli spettatori slovacchi potranno assistere anche per la prima volta delle evoluzioni della pattuglia ufficiale giordana dei Royal Jordanian Falcons.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Sempre per la prima volta, l’uno e due settembre sulla pista vicino a Banská Bystrica i visitatori potranno assistere alle esibizioni in volo e vedere da vicino a terra dei nuovi acquisti dell’aviazione e delle forze armete slovacche: gli aerei da trasporto militare italiani Spartan C-27J e gli elicotteri militari UH-60M Black Hawk.

In occasione dei 100 anni della Repubblica Cecoslovacca, saranno disponibili per gli sguardi dei curiosi anche due aerei che hanno prestato servizio in passato sotto le insegne cecoslovacche: l’aereo L-29 Delfín, primo aereo a reazione progettato e costruito in Cecoslovacchia negli anni ’60, usato anche come addestratore standard nei paesi del Patto di Varsavia, Urss compresa, e il caccia sovietico MiG-15 monomotore a getto ad ala a freccia, prodotto a partire dalla fine degli anni ’40.

Saranno inoltre in mostra diversi equipaggiamenti e armamenti delle forze armate e della polizia slovacca che hanno preparato delle dimostrazioni dinamiche. E poi due aerei della flotta governativa slovacca, un Airbus A319 usato dalle più alte cariche dello Stato, e un Fokker 100.

Per i visitatori sono disponibili servizi di navetta dalle vicine città di Banská Bystrica e Zvolen.

Maggiori informazioni sul sito . A tutti gli aerei partecipanti e il programma giornaliero.

(La Redazione)

Foto SIAF, MOSR, minv.sk