Appalti pubblici: confermata multa di 150mila € all’ex governatore Kotleba

L’Autorità per gli appalti pubblici (UVO) ha confermato una sanzione di 150.000 imposta alla Regione di Banska Bystrica per un appalto pubblico giudicato illegittimo effettuato dall’ex governatore Marian Kotleba (leader e parlamentare del Partito popolare Nostra Slovacchia / LSNS). L’attuale amministrazione della regione, che ha cambiato leadership alla fine dello scorso anno, vuole che dell’infrazione e dei danni conseguenti sia ritenuto responsabile l’ex governatore Kotleba.

Lo scorso anno la regione fece una gara per lavori di rifacimento stradale attraverso l’e-marketplace, il sistema elettronico della pubblica amministrazione che è tuttavia destinato solo all’approvvigionamento di beni comunemente disponibili, e furono concessi appena tre giorni lavorativi per la presentazione di offerte. A vincere furono aziende che non si sono poi rivelate in grado in diversi casi di realizzare i lavori. Quindi nei distretti di Lucenec e Zvolen il programma di lavori già pianificati è in corso solamente ora, dopo che la nuova amministrazione ha fatto una nuova gara per appalti pubblici, questa volte con le modalità standard.

A suo tempo, dice la nuova direzione regionale, la leadership della regione e il governatore erano stati avvertiti pubblicamente che stavano agendo in violazione della legge, ma questo non ha fermato la procedura oggi giudicata illecita. L’ex direttore dell’Ufficio della Regione Milan Uhrik, anche lui deputato di LSNS, dice che le accuse sono assurde: lavori stradali sono stati appaltati «con le stesse modalità nella regione di Zilina e in dozzine di altre città e comuni in Slovacchia», ma su questo UVO non ha trovato niente da ridire. Ha invece contestato il metodo a noi, e lo ha fatto poche settimane prima delle ultime elezioni regionali [che hanno rimandato a casa il governatore Kotleba].

