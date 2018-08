Meteo, allerta di primo grado in tutta la Slovacchia per tempeste e grandinate

Il repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche atteso in queste ore tutta Europa sta portanto una alterazione di tutto rilievo della situazione per quanto riguarda meteo e temperature anche in Slovacchia. Oggi c’è la forte probabilità di forti piogge e anche occasionali grandinate in diverse località, ragion per cui l’Ufficio Idrometeorologico Slovacco (SHMU) ha per temporali e grandinate in tutto il paese. Tempeste che possono essere accompagnate da brevi ma intensi rovesci, con precipitazioni che possono andare da 20 a 40 millimetri, cui si aggiungono venti di velocità fino a 85 chilometri all’ora, avverte SHMU nel suo bollettino.

SHMU raccomanda grande attenzione anche per gli abitati vicini ai corsi d’acqua, avvisando che si temono tracimazioni di fiumi e torrenti, con potenziali allagamenti di sottopassaggi e cantine. L’avviso dell’Istituto Idrometeorologico rimarrà attivo fino alle ore 18:00 di oggi. Le temperature odierne, tuttavia, rimarranno alte, tra 27 e 32 le massime.

(Red)