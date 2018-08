Imperversa ancora il gran caldo in Slovacchia

Davvero una calda estate in Slovacchia, dove le temperature anche oggi e domani rimangono molto alte. Per oggi, lunedì 20 agosto, tempo soleggiato e molto caldo praticamente in tutto il paese, con solo alcune velature e nubi sparse nelle regioni centrali della Slovacchia, e rari temporali, in particolare sulle vette più alte dei Tatra. Le massime arriveranno nelle ore centrali del pomeriggio a 30-35 gradi in tutta la fascia centro-meridionale del paese, per cui sono state emesse dall’Istituto Idrometeorologico SHMU allerte di primo grado, e di secondo grado nelle pianure delle regioni Bratislava, Trnava, Nitra e Banska Bystrica.

Per domani, martedì 21 agosto, prevista una maggiore nuvolosità con diversi temporali in varie zone. Le temperature rimangono tuttavia molto alte, e nei distretti di Komarno, Levice e Nove Zamky, tutti nella regione di Nitra, dove sono in rialzo con valori compresi tra 35 e 38 gradi, permane l’allarme di secondo livello. Di notte le condizioni temiche si allenteranno e le temperature scenderanno tra i 15 e i 20 gradi, e fino a 13 nelle valli montane. Vento in aumento da nord fino a 20 km/h in diverse regioni.

(Red)

Foto Peyesces/CC0