Italiano arrestato nel veronese per percosse alla compagna slovacca

Venerdì 3 agosto un uomo di 53 anni è stato arrestato nella provincia di Verona e messo agli arresti per maltrattamenti in base alla denuncia della compagna, una donna slovaca di 47 anni. L’uomo, , era già noto alle forze dell’ordine italiane per precedenti specifici in relazione a maltrattamenti in famiglia. La compagna slovacca era stata picchiata poche ore prima, ed è fuggita di casa per rivolgersi ai Carabinieri. Ma percosse, lesioni, ingiurie e minacce dell’uomo nei suoi confronti andavano avanti ormai da un anno, con un inasprimento nell’ultimo periodo. Medicata al pronto soccorso, la signora ha fatto denuncia rilasciando testimonianza dei fatti, e i militari hanno fatto irruzione nella casa portando in caserma l’uomo che poco dopo è stato messo agli arresti su ordine del pubblico ministero.

(Red)

Foto CC0