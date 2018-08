Le ondate di calore non danno tregua alla Slovacchia

Nel fine settimana i servizi di emergenza medica in Slovacchia hanno avuto parecchio lavoro a causa delle alte temperature in diverse aree del paese. Numerose persone hanno subito collassi o mancamenti per il caldo, e solo nella giornata di sabato 4 agosto sono stati 112 i pazienti collassati a causa dell’ondata di caldo che hanno avuto bisogno di primo soccorso. Il maggior numero di casi si è registrato nelle regioni di Kosice (18), Bratislava e Presov (17). I servizi di soccorso sanitario hanno pertanto emesso un invito ai cittadini, soprattutto alle persone delle fasce più deboli della popolazione come anziani e bambini, a fare molta attenzione rimanendo al riparo tra le 11:00 e le 15:00, e non esporsi alla luce diretta del sole, naturalmente bevendo anche un’adeguata quantità d’acqua.

Uverejnil používateľ Pondelok 30. júl 2018

L’Ufficio idrometeorologico slovacco (SHMU) avvisa che le alte temperature prosieguono anche nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 6 agosto, è in vigore un (il più basso), con temperature massime previste nel pomeriggio intorno ai 33-34 gradi centigradi in parti delle regioni di Bratislava, Trnava, Nitra e Banska Bystrica. Martedì 7 agosto la fascia di maggior calore si allarga ad altri distretti prendendo tutta la fascia meridionale del paese, da ovest fino al confine con l’Ucrainaa a est, sempre con valori massimo che sono previsti raggiungere i 33-34 gradi, in particolare tra le 14:00 e le 18:00.

Mercoledì 8 agosto la situazione si aggrava, e tutto il sud-ovest del paese (la regione di Bratislava e buona parte di quelle di Trnava e Nitra) vedrà il termometro salire a 35 gradi e oltre. Per questa zona l’SHMU ha emesso un avviso di allarme di secondo grado, mentre rimane l’allarme di primo livello un’ampia fascia collinare a ovest (coprendo tutta la regione di Trencin) e l’intera fascia meridionale centro-orientale a partire da Lucenec verso est. Anche giovedì 9 e venerdì 10 agosto le massime rimarranno tra 31 e 36 gradi, e solo nella zona di Orava e sui Tatra si limiteranno a 29 gradi.

Un po’ di respiro è atteso per sabato e domenica, quando le massime dovrebbero variare tra 27 e 32 gradi, e le temperature notturne sono previste scendere fino a 19 gradi, con 13 gradi la minima sulle montagne. Il tempo nel fine settimana sarà parzialmente nuvoloso con rovesci e temporali.

(La Redazione)