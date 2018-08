KraussMaffei si espande a Martin, assumera altre 330 persone

La società tedesca KraussMaffei, che produce macchine per lo stampaggio a iniezione macchine e attrezzature per la lavorazione reattiva, intende allargarsi aggiungendo una terza sala di produzione nel suo stabilimento a Sučany, vicino a Martin, aumentando di 7.000 mq l’area totale coperta per complessivi 23.000 mq. L’investimento dell’azienda, pari a 7,5 milioni di euro, dovrebbe aumentare notevolmente la capacità produttiva annua di oltre un terzo e far crescere la forza lavoro a 1.000 persone, creando 330 nuovi posti di lavoro. L’impianto di Sučany è stato aperto nel 2010 e due anni dopo l’azienda ha raddoppiato la capacità produttiva costruendo un secondo capannone. L’anno scorso ha registrato un utile netto di 900 mila euro e le vendite sono aumentate dell’11% a 89,6 milioni.

(Red)