Kiska: i Lupi della notte sono un pericolo per la Slovacchia

Ci sono due questioni che stanno mettendo dei dubbi all’estero sulla leadership politica in Slovacchia, e che potrebbero danneggiare l’immagine del paese. Il presidente Andrej Kiska ke ha citate entrambe il 31 luglio in un suo invito al governo perché agisca presto e in modo risoluto ed efficace per porre fine alle ambiguità. Qui trattiamo della prima questione, mentre della seconda diciamo in un articolo separato.

Uno degli argomenti che sta prendendo l’attenzione del paese in questi ultimi giorni, e che ha ottenuto una certa copertura mediatica anche all’estero, è la recente costituzione di una associazione di motociclisti che si rifà al club di biker russi ultra nazionalisti Lupi della notte, che ha aperto il mese scorso una propria sede “europea” in Slovacchia, primo caso in Europa e ovviamente dovuto al terreno fertile e la simpatia di una nutrita parte della popolazione per i sentimenti filorussi e un nazionalismo vagamente panslavo. I Noční vlci hanno aperto una base vicino al villaggio di Dolna Krupa, nella regione di Trnava, a nemmeno un’ora di macchina dalla capitale, occupando un ex campo militare.

Il presidente Kiska di aver avuto una “seria discussione” con il presidente del Corpo di polizia Milan Lucansky e con i capi dei servizi segreti sulla questione Lupi della Notte, e anche sul rapimento di un vietnamita dalla Germania attraverso la Slovacchia, da dove è stato riportato in Vietnam contro la sua volontà. Kiska ha notato che diversi membri della gang di motociclisti sostenitori di Putin sono noti per aver combattuto insieme alle forze speciali russe in Crimea, una iniziativa per cui hanno ricevuto in Russia riconoscimenti dallo stato. Il nome del fondatore dei Lupi, Alexander Zaldostanov, detto il chirurgo, è nelle liste europee delle sanzioni alla Russia, e non può entrare sul territorio dell’UE. Kiska ha dunque ricordato che non si tratta di innocui appassionati di motociclette, ma di «uno strumento di un regime che è stato coinvolto nell’annessione di una parte dell’Ucraina contraria al diritto internazionale».

I Noční vlci sono anche un rischio per la sicurezza della Slovacchia, ha sottolineato il capo dello Stato, che fatica ad accettare l’impotenza del capo della polizia che non può intervenire fino a che i Lupi non infrangono qualche legge. Secondo Kiska quella di «Aspettare una violazione della legge slovacca […] per poi prendere contromisure» è una «strategia di sicurezza inadeguata». Invece, il governo dovrebbe intervenire immediatamente, sostiene il presidente.