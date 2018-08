Crescita record di vendite di nuove auto in Slovacchia

Nel primo semestre di quest’anno, secondo il , gli slovacchi hanno acquistato 51.891 automobili, un numero che segna un aumento del 6% su base annua e che di fatto è un record. Secondo gli analisti, le ragioni della crescita si possono trovare nella maggiore occupazione e nei salari più alti. Ma ha avuto un suo ruolo anche il calo dei prezzi delle vetture, una tendenza che dovrebbe continuare secondo l’Associazione slovacca dell’industria automobilistica (ZAP), così come è previsto che continui il trend di aumento delle vendite sul mercato interno.

Secondo le cifre ufficiali del registro automobilistico, al 30 giugno 2018 in Slovacchia su 5 milioni e mezzo di residenti c’erano 3,15 milioni di veicoli, di cui 2,27 milioni erano autovetture. Negli ultimi 10 anni si sono aggiunte un milione di nuove automobili che hanno rinnovato il parco circolante. Si dovrebbe cosù scongiurare situazioni come quella della Bulgaria, dove finiscono auto economiche e meno rispettose dell’ambiente. Il parco auto slovacco rimane comunque piuttosto anziano, con 13,4 anni di età, mettendo la Slovacchia al 16° posto tra i paesi membri dell’UE. La media europea è di 10,7 anni.

Nonostante l’aumento delle automobili, le strade rimangono al palo: le nuove autostrade procedono molto lentamente, e con grandi ritardi, mentre continuano a mancare i parcheggi e rimangono irrisolti i problemi delle manutenzioni con le buche che spesso la fanno da padrone. I ritardi tuttavia non riguardano solo le infrastrutture stradali, ma anche lo sviluppo del trasporto su rotaia e autobus.

Se in Europa nel primo semestre i marchi che hanno registrato record di vendite sono Renault, Volvo, Porsche e Hyundai, in Slovacchia le auto più vendute sono Škoda (10.055 nuove vetture, 19,38% la quota di mercato), Volkswagen (4.678 auto, 9,02%), Hyundai (4.087 auto, 7,88%) e Kia (3.835 auto). In crescita anche le vendite di automobili usate: a giugno l’autosalone AAA Auto ha segnato il record degli ultimi 10 anni. Tra le vetture usate si vendono maggiormente Škoda Octavia, Škoda Fabia e Volkswagen Passat.

(Red)

Foto MichaelGaida CC0