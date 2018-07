Caldo in Italia: ondata da bollino rosso

Bollino rosso, ossia allerta a “livello 3” in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un’ondata di calore e ci sono “condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi”.

Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, mercoledì si aggiungeranno anche Campobasso, Firenze e Rieti. Sarà la settimana più calda dell’estate e il caldo interesserà tutta l’Italia.

Nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna ci sarà afa in aumento e temperature massime tra i 38° e 40° C. Anche le serate saranno molto caldi e il termometro non scenderà mai sotto i 25° in numerose località di mare e della pianura.

Nelle altre zone le temperature si aggireranno di giorno tra i 35° e i 38° C. A Bologna, Verona e Venezia sono previsti tre-quattro giorni consecutivi con temperature oltre i 37°, mentre a Roma, Milano, Bolzano, Cagliari, Piacenza e Perugia si aggireranno intorno ai 36°, anche in questo caso per più giorni consecutivi.

La pioggia sarà limitata solo a qualche temporale nelle ore più calde del giorno, soprattutto sull’Appennino meridionale.

( cc by nc)

Foto CC0