Caldo in Slovacchia: alte temperature per tutta la settimana

Prosegue in Slovacchia l’ondata di alte temperature anche nei prossimi giorni. L’Istituto Idrometeorologico (SHMU) ha emesso per oggi un nella regione di Bratislava e nelle parti meridionali delle regioni di Trnava e Nitra, dove nel pomeriggio il caldo raggiungerà i 35 gradi centigradi. Nella fascia mediana collinare del paese non andrà tanto meglio: sono infatti previsti picchi di 33-34 gradi tra le ore 13 e le 18, che valgono un allarme di terzo grado.

Nei giorni successivi, le aree affette dalle condizioni termiche più estreme con allarme caldo di secondo livello si espanderà a tutta la Slovacchia meridionale, da Bratislava fino al confine ucraino, mentre temperature fino a 34 gradi continueranno a permanere nella fascia mediana.

Nel dettaglio, SHMU prevede per oggi 31 luglio temperature tra i 28 e i 35 gradi, con un piccolo aumento della nuvolosità generale e a livello locale, soprattutto in montagna, addensamenti di nuvole o temporali. Nelle regioni dei Tatra e Orava le massime arriveranno a circa 28 gradi, mentre oltre i 1.500 metri di altitudine non supereranno i 19. Venti deboli da NO a 20 km/h, previsto in aumento in caso di eventi temporaleschi.

Stessa musica per mercoledì 1 agosto, con temperature diurne massime tra 30 e 35 gradi (fino a 28 in Orava e sui Tatra), che scenderanno la notte tra i 17 e i 22 gradi, 15 nelle valli di montagna. Vento da NE a 20 km/h, con locali aumenti in occasione di temporali.

Giovedì 2 agosto e venerdì 3 si confermano tutti i parametri. Invariate le minime in entrambe le giornate, mentre venerdì si attende un aumento delle velature e di rovesci locali, e le massime staranno tra 29 e 34 gradi – 27 in Orava e sui Tatra.

Anche nel fine settimana la situazione non cambierà, e il caldo non accenna a mollare, mantenendo la colonnina di mercurio tra 29 e 34 gradi di massima, mentre di notte si scenderà tra 21 e 15 (tra 20 e 13 gradi domenica 5 agosto).

