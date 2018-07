Sagan record, è sua la sesta Maglia verde al Tour de France

Con la conclusione trionfale ieri a Parigi sugli Champs-Élysées, come da tradizione, e la vittoria finale di Geraint Thomas, si è ancora una volta confermato il valore del tre volte campione del mondo Peter Sagan, che ha conquistato la sua sesta maglia verde per aver vinto la classifica a punti del 105° Tour de France. Sbaragliando tutti gli avversari con un inarrivabile punteggio di 477, Sagan ha così eguagliato il record storico del ciclista tedesco Erik Zabel, che le conquistò – di fila – tra il 1996 e il 2001. L’infilata purtroppo non è riuscita a Sagan a causa della squalifica nel Tour 2017, risultata poi essere stata decisa su presupposti sbagliati.

Thanks everybody for your help in getting my sixth green jersey at ! It was hard but it's such a great feeling on the podium on the Champs-Elysées!

— Peter Sagan (@petosagan)