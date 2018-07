Ecco come i motociclisti di Putin seminano divisione in Slovacchia

I “Lupi della notte”, famigerata gang di bikers che ha legami diretti anche con il presidente russo, hanno allestito un campo in stile militare all’interno di uno Stato membro dell’Ue e Nato: i “Putin’s Angels”, come vengono soprannominati, “si sono sistemati in un campo militare abbandonato”. Di Emanuele Rossi per Formiche.it.