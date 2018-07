Ministro: le regioni devono occuparsi dei controlli nei servizi sociali

Il ministro del Lavoro slovacco Ján Richter (Smer-SD) le autorità regionali a fare controlli più severi in merito alla fornitura di servizi sociali. Richter ha detto che le autorità delle otto regioni autonome (VÚC) della Slovacchia dovrebbero assumersi questo dovere. Il loro ruolo, ha affermato l’altro ieri in una conferenza stampa, non è solo la registrazione delle strutture dei servizi sociali, ma anche il controllo di queste strutture che forniscono servizi sociali. A questo proposito, il ministro ha detto che mercoledì ha istituito un dipartimento di ispezione con 15 dipendenti del ministero, che lavoreranno a Košice, Žilina e Nitra. Richter ha poi inviato una lettera a tutti i governatori regionali chiedendo loro di stanziare più fondi e personale per i controlli. Non bastano infatti, ha detto, il paio di funzionari che in genere sono incaricati di effettuare controlli in ogni regione nel settore dei servizi sociali. Inoltre, Richter sta pensando di istituire una commissione nazionale che si riunisca regolarmente e informi sui controlli in tali strutture.

Dnes som si na ministerstvo pozval vedúcich zamestnancov sociálnych odborov samosprávnych krajov, aby sme spolu hovorili… Uverejnil používateľ

Insomma, «Chi dà le sovvenzioni deve anche controllare», è il refrain che il ministro ha ripetuto prima ai rappresentanti delle regioni, in un incontro al ministero, e poi davanti ai giornalisti. La riunione, e le sollecitazioni del ministro, vengono dopo che in una struttura privata di élite per anziani nella capitale chiamata Iris sono morti diversi degenti. In base alle indagini svolte dalla polizia, sono accusati per i decessi un uomo di 51 anni e una donna di 18 anni, che si pensa abbiano somministrato agli anziani delle droghe psicoattive. I due agivano nella casa di riposo come medico e infermiera senza avere nessun titolo professionale.

(La Redazione)

Foto cc by nc sa