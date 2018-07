Tre slovacchi accusati per l’attacco con l’acido a Worcester in Gran Bretagna

Nell’attacco con l’acido che sabato mentre era a fare compere con la famiglia in un centro commerciale di Worcester, in Gran Bretagna, sarebbero coinvolti anche tre cittadini slovacchi. Il bambino, dopo essere stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni alle braccia e alla faccia è stato rilasciato il giorno successivo ed è sotto la protezione della polizia. Al momento non si conoscono le conseguenze a lungo termine sulle zone del suo corpo lesionate.

Ieri sono state dalla polizia di West Mercia competente per il caso Adam Čech, (27 anni) Jan Dudi, (25) e Norbert Pulko (22), tutti residenti a Londra, l’afgano Jabar Paktia (41) e il padre del bambino attaccato che sono comparsi davanti al magistrato del locale tribunale. I cinque sono accusati di cospirazione nel provocare gravi lesioni fisiche. Non è al momento chiaro il motivo del gesto, ma la polizia locale è convinta che l’attacco fosse diretto proprio contro la vittima. Recentemente in Gran Bretagna si sono visti molte aggressioni con l’acido, e il governo intende restringere la vendita di sostanze corrosive, soprattutto a compratori minorenni.

