La Slovacchia è il settimo paese meno caro nell’UE

La Slovacchia è al settimo posto tra i paesi più economici all’interno dell’Unione europea (UE). Un’ su dati Eurostat per il 2017 mostra che il livello dei prezzi dei beni di consumo e servizi nell’UE sono del 45% superiori a quelli in Slovacchia. Mentre la Macedonia è il paese più economico in Europa, la Bulgaria è quello dove i prezzi sono i più bassi nell’Unione europea, il 30% in meno rispetto alla Slovacchia. Tra i vicini paesi del Gruppo Visegrad, la Slovacchia ha i prezzi più alti insieme alla Repubblica Ceca, mentre sono più economiche l’Ungheria (del 10%) e la Polonia (del 19%). Altri paesi con prezzi più economici della Slovacchia sono anche Romania, Lituania e Croazia.

Nell’Europa settentrionale si registrano i prezzi più alti di merci e servizi, soprattutto perché la gente ha più disponibilità: in Danimarca e Norvegia sono circa il doppio di quelli slovacchi, mentre i più costosi sono in Islanda (140% in più) e Svizzera (130%).

(Red)

Foto CC0