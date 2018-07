Vicepremier Rasi: Lajcak candidato perfetto alla presidenza della repubblica

Secondo il vice primo ministro slovacco Richard Rasi, il ministro degli Esteri Miroslav Lajcak, che fino a settembre ricopre l’incarico di presidente della 72esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, potrebbe diventare il candidato del partito Smer-SD alle prossime elezioni presidenziali della primavera 2019. Lo ha affermato lo stesso Rasi, in occasione della sua visita presso le Nazioni Unite, a New York, dove Lajcak ricopre l’incarico di presidente della 72ma Assemblea generale Onu. “Non posso immaginare un candidato migliore di Lajcak”, ha spiegato Rasi, che è vicesegretario di Smer-sd. Da parte sua, il ministro degli Esteri ha affermato di essere “soddisfatto” del suo attuale incarico, e di volersi dedicare ancora alla politica estera.

Rasi crede che i socialdemocratici potrebbero riuscire a persuadere Lajcak a candidarsi, e nella sua visita all’ONU dei giorni scorsi ha anche cercato di parlare al collega di partito della questione, dicendogli che non riesce a immaginare un candidato migliore. A mio avviso, ha detto il vicepremier in una intervista, «Miro Lajcak è una persona straordinaria: se riuscissimo a convincerlo a combattere questa lotta, e se avesse successo, sarebbe un rappresentante della Slovacchia ai massimi livelli internazionali, quale la Slovacchia probabilmente non ha mai avuto finora». Rasi ha ammesso che al momento il partito non ha alcun candidato più forte di Lajcak per rappresentare la Slovacchia a livello internazionale. Di lui, ha detto, «si dice solo bene nei corridoi delle Nazioni Unite, ed è un diplomatico e manager capace».

Il capo della diplomazia slovacca gli ha tuttavia ribadito di essere soddisfatto di dove si trova, e vede il proprio futuro ancora impegnato in politica estera. Ha detto di avere il massimo rispetto dell’incarico del presidente slovacco, «e non nascondo che molti mi chiamano e vorrebbero vedermi su quella poltrona, ma io mi vedo in politica estera». Lajcak ha concluso che ci sono già diverse persone a caccia dell’elezione, e al momento lui non ritiene di “sentire” il desiderio del popolo perché anche lui scenda in lizza.

Alle ultime elezioni presidenziali del 2014 il candidato di Smer fu l’allora premier Robert Fico, rimasto presidente del partito dopo le dimissioni da capo del governo, che subì una bruciante sconfitta (40% di voti al ballottaggio) dall’attuale capo dello Stato, Andrej Kiska. Fico si è dunque ben guardato dal riprovarci e ha detto mesi fa che non si candiderà di nuovo. Un altro potenziale candidato forte di Smer sarebbe il commissario europeo per l’Energia Maros Sefcovic, stimato da molti: lui però vuole correre per il posto di capo della Commissione UE, dove potrebbe avere il sostegno dei partiti socialdemocratici europei.

