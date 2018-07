Problemi di siccità, il ministero offre soldi per sistemi di irrigazione

Il ministero dell’Agricoltura e Sviluppo rurale ha lanciato un invito a presentare proposte per la costruzione, ripristino e modernizzazione di sistemi di irrigazione. A disposizione ci sono fondi per un valore 22 milioni di euro, ha detto oggi il ministro dell’Agricoltura Gabriela Matecna (Partito nazionale slovacco / SNS ), spiegando che l’iniziativa è volta ad aiutare gli agricoltori ad affrontare in modo più sistemico la questione delle siccità estreme, che quest’anno hanno toccato particolarmente i raccolti di cereali. Molte delle strutture di irrigazione utilizzata in Slovacchia sono vecchie e poco funzionali, un problema che viene segnalato da tempo.

I soldi stanziati provengono dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 finanziato dall’UE, con due milioni per gli agricoltori della regione di Bratislava e il resto per le regioni meno sviluppate del paese.

(Red)

Foto CC0