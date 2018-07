Bimba slovacca si perde nella folla a Venezia

Dopo l’episodio di Bibione, dove un bimbo slovacco di sei anni si era perso appena arrivato in spiaggia, altri genitori slovacchi ‘distratti’ hanno avuto questa settimana momenti di paura a Venezia, conclusi per fortuna nel migliore dei modi. Nel pomeriggio di lunedì una coppia di slovacchi in vacanza ha chiesto aiuto al 112 dei carabinieri dicendo di di sei anni tra le folle di turisti nei pressi di Santi Apostoli. Più tardi, un uomo ha fermato agenti della polizia ferroviaria di Venezia Santa Lucia segnalando loro la presenza di una bimba sola in lacrime vicino al Ponte degli Scalzi, nei pressi della stazione ferroviaria. I poliziotti l’hanno presa sotto la loro tutela e dopo avere scoperto della segnalazione hanno fatto contattare i genitori che si sono recati in stazione e hanno riabbracciato la figlioletta.

(Red)

Foto CC0