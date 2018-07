Deputati dell’Europarlamento di nuovo in Slovacchia a settembre per il caso Kuciak

Dopo aver trattato della morte dei giornalisti Jan Kuciak e Daphne Caruana Galizia alcuni giorni fa, con una audizione sui due casi presso la commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, il Parlamento europeo manderà una seconda delegazione in Slovacchia – e a Malta – tra il 17 e il 19 settembre. Otto europarlamentari vsiteranno i due paesi per esaminare la situazione riguardante lo Stato di diritto, la corruzione e la sicurezza dei giornalisti. Una decisione presa in seguito alla raccomandazione in tal senso del gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto (ROLMG), che è stato istituito dopo gli omicidi.

Il gruppo sarà guidato dalla deputata olandese Sophia in’t Veld, e si baserà sulle informazioni svolte in precedenza a Malta nel dicembre 2017 e in Slovacchia nel marzo 2018. La delegazione dovrà valutare gli sviluppi della situazione nei due paesi, sottolineando la necessità che i due omicidi «siano accuratamente investigati e non rimangano impuniti i loro autori», perché «i giornalisti devono sentire che possono fare il loro lavoro in sicurezza», ha detto in’t Veld, assicurando che le visite saranno rivolte ad ottenere «più risposte e un quadro più chiaro della situazione attuale».

(Red)

