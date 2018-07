La slovacca ESET entra nel gruppo consultivo di Europol sul cybercrime

La società di sicurezza informatica ESET è entrata a far parte del gruppo consultivo di Europol sulla sicurezza di Internet. L’azienda slovacca, una delle più presenti sul mercato globale della protezione informatica e produttrice del noto antivirus Nod32, sarà rappresentata nel gruppo dal ricercatore Righard Zwienenberg, nativo dell’Aia dove ha sede Europol. Il gruppo è parte del Centro europeo per la criminalità informatica (EC3) fondato da Europol per la protezione di cittadini, imprese e organizzazioni governative europee dalle aggressioni informatiche. «Lo scopo di ESET è di proteggere centinaia di milioni di utenti, oltre a educare e aumentare la consapevolezza della sicurezza informatica. Ogni volta che si presentano dell opportunità siamo pronto a unire le forze con le autorità allo scopo di aiutare a fermare i criminali del cyber-spazio», ha detto Zwienberg.

Secondo l’ultimo rapporto dell’EC3, lo scorso anno si è registrato un preoccupante aumento degli attacchi ransomware in tutto il mondo, nelle due varianti WannaCry e NotPetya. Nel maggio 2017 WannaCry infettò circa 300.000 computer con vecchi sistemi operativi Windows in 150 paesi. Il ransomware è stato utilizzato per crittografare i dati e richiedere un riscatto in bitcoin. Sono state attaccate strutture pubbliche strategiche come il National Health Service britannico, il Ministero degli Interni russo e i sistemi informativi di grandi aziende come Deutsche Bahn, FedEx, Telefonica e Renault. NotPetya si è diffuso nel mese di giugno dell’anno scorso attraverso l’aggiornamento di un software aziendale in Ucraina, infettando centinaia di migliaia di computer in più di 100 paesi in pochi giorni con un enorme impatto finanziario. Ad esempio, la società farmaceutica Merck ha registrato perdite per oltre 300 milioni di dollari nel terzo trimestre dell’anno.

Europol è stata inoltre promotore del progetto “Niente più riscatto” realizzato nel 2016 con la polizia nazionale olandese, Intel Security e la società russa di sicurezza informatica Kaspersky Lab. Cuore del progetto è un portale online per informare le persone sui pericoli dei ransomware e aiutare le vittime fornendo sistemi di decrittazione gratuiti per recuperare i dati senza pagare un riscatto ai criminali.

(Red, fonte )

Foto FB/Eset