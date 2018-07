I paesi Visegrad uniti contro le quote

Tratto da un uscito il 23 luglio.

I numeri parlano da soli. La Repubblica Ceca avrebbe dovuto accogliere 2.691 rifugiati dalla Grecia e dall’Italia. Ne ha trasferiti 12. L’Ungheria avrebbe dovuto accettare 1.294 persone ma non ne ha presa nemmeno una. La Polonia avrebbe dovuto ospitare 7.082 rifugiati e non ne ha accettato nessuno. La Slovacchia avrebbe dovuto trasferire 902 richiedenti asilo. Ma ha ricevuto 16 persone – tutte madri single con figli.

Il governo di Viktor Orbán a Budapest è andato oltre, costruendo una recinzione di 175 km sul confine serbo all’inizio della crisi dei rifugiati del 2015 e quindi organizzando (e vincendo) un referendum anti-quote nel 2016.

Qualunque sia la ragione, tutti gli stati V4 hanno ignorato le quote dell’UE. Di conseguenza, la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Polonia sono state insieme deferite alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) per “mancato rispetto dei loro obblighi giuridici” in materia di trasferimento di richiedenti asilo. La Slovacchia è stata esclusa a causa delle 16 persone trasferite.

Una virtù volontaria

I paesi V4 evidenziano tutti la necessità di proteggere la loro sovranità nazionale, che l’UE – dicono – sta cercando di violare attraverso le quote obbligatorie. E tre delle quattro nazioni – a parte i cechi – hanno cercato di dimostrare di essere virtuosi su base volontaria.

L’Ungheria non ha consentito a una singola persona di entrare nel paese in base allo schema dell’UE. Tuttavia, il governo di Fidesz ha concesso protezione internazionale a circa 1.300 richiedenti asilo lo scorso anno, la maggior parte dei quali si è trasferita verso ovest. Nei primi quattro mesi del 2018 ha garantito protezione a 267 richiedenti asilo, mentre sono state respinte 326 domande.

Secondo l’ex premier polacco Beata Szydło e il suo successore Mateusz Morawiecki, la Polonia ha ammesso più di un milione di rifugiati ucraini fuggiti dalla guerra nel Donbass e dall’annessione della Crimea. Tuttavia, i dati dell’Ufficio per gli stranieri (UDSC) non recano questa affermazione. “Al momento, 3.400 stranieri hanno un permesso di soggiorno valido con protezione internazionale garantita. Altre 2.300 persone circa hanno permessi di soggiorno con protezione nazionale garantita”, ha detto il portavoce dell’ufficio Jakub Dudziak a EURACTIV.pl.

Oltre il 90% delle domande sono presentate da ex cittadini dell’Unione Sovietica, in particolare da Russia (per lo più ceceni e ingusci), Ucraina, Tagikistan, Armenia e Georgia.

Poche delle richieste vengono accettate – circa 300-500 ogni anno – mentre 3.000 sono respinte e tre quarti annullate perché i richiedenti hanno lasciato la Polonia prima che venisse emessa una decisione. La maggior parte si è diretta verso l’Europa occidentale.

La Slovacchia ha sempre dichiarato di aver accettato i suoi 16 rifugiati non a causa del regime obbligatorio di quote, ma su base volontaria. Ha reinsediato 145 cristiani assiri dall’Iraq nel dicembre 2015. Volontariamente, naturalmente, e questa volta come parte del programma dell’UE.

Nel dicembre 2015, Bratislava e Budapest hanno intentato una causa contro il meccanismo temporaneo per il trasferimento obbligatorio dei richiedenti asilo. I cechi e i polacchi non si unirono formalmente, ma diedero il loro sostegno politico all’azione legale.

