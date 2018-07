Le malattie a trasmissione sessuale stanno aumentando

Anche se negli ultimi anni i giornali hanno dedicato molti articoli alla presunta morte del sesso tra i giovani, negli Stati Uniti è aumentata l’incidenza delle malattie a trasmissione sessuale (Mst). Tra il 2000 e il 2016, l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati, i tassi di clamidia sono aumentati del 98 per cento. I tassi di sifilide, che una volta i ricercatori della sanità pubblica pensavano fosse sull’orlo dell’eradicazione, sono aumentati di quattro volte. I tassi di gonorrea sono scesi del 24 per cento tra il 2000 e il 2009, ma da allora sono aumentati del 48 per cento, superando il precedente calo.

La scienza alla base della trasmissione sessuale è immutabile e semplice: bisogna fare sesso non protetto con una persona infetta. Sembra che oggi la gente sia semplicemente meno preoccupata dei rischi. Nelle relazioni eterosessuali, questo può essere parzialmente spiegato dall’aumento nell’uso di contraccettivi a lungo termine, come la spirale, che hanno ridotto il rischio di gravidanze indesiderate. Liberati dalle loro paure di prole prematura i giovani e gli irrefrenabili si sono sentiti pronti a sbarazzarsi dei preservativi. Non sorprende che proprio loro rappresentino una quota sproporzionata di nuove infezioni. Ma ci sono stati anche problemi con i pensionati più vivaci che, forse meno preoccupati per la riproduzione, hanno gettato la precauzione al vento. Nell’ultimo decennio, i tassi di gonorrea per gli americani di età superiore ai 65 anni sono aumentati del 73 per cento.

[…continua]

Foto: elabor. B.Slovacchia