Piccolo aereo da diporto atterra a Bratislava senza il carrello

Un piccolo velivolo da turismo Rockwell proveniente dalla Repubblica Ceca non è riuscito ad estrarre il carello mentre atterrava all’aeroporto Stefanik di Bratislava, ed è sceso a terra stamane strisciando sulla pancia dell’aereo. Dalle informazioni diramate dalla società aeroportuale si apprende che il pilota, che era l’unico a bordo, è uscito illeso dall’avventura, e che la pista non è rimasta danneggiata. I vigili del fuoco e il personale operativo dell’aeroporto erano sul posto all’atterraggio, ma l’incidente non ha influito sul normale traffico dello scalo, in queste settimane alle prese anche con le migliaia di turisti che si muovono per le vacanze estive.

(Red)

Foto CC0