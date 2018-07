Ricchezza, OCSE: la Slovacchia tra i paesi più equilibrati

Nelle statistiche OCSE sulla distribuzione del reddito, la Slovacchia occupa il tredicesimo posto su 28 paesi membri analizzati, e viene dopo Cipro, Svezia e Austria. La distribuzione più equa delle entrate si registra nei Paesi Bassi, in Finlandia e Norvegia, in Francia, Islanda, Belgio e Germania. Al contrario, la distribuzione del reddito meno equa si trova in Romania, Italia e Lituania.

Per quanto riguarda la distribuzione della ricchezza, vale a dire del patrimonio economico, nonostante il divario considerevole tra i settori più ricchi della popolazione e quelli più poveri, la Slovacchia è : il 60% delle famiglie con redditi più bassi possiede infatti il 26% della ricchezza netta, mentre il 10% delle famiglie più ricche possiede il 34% della ricchezza nazionale. In fondo alla classifica figurano gli Stati Uniti, dove il 60% delle famiglie con reddito più basso detiene solo il 2% della ricchezza netta e il 10% delle famiglie più ricche ne possiede il 79%. Paesi Bassi e la Danimarca si trovano dietro gli Stati Uniti.

(Fonte BDE)

Foto CC0