Sondaggio: bocciate le strade slovacche, solo 73esime nel mondo

In un sondaggio basato sulle opinioni della popolazione di ciascun paese, la Slovacchia si è piazzata alla 73esima delle 137 posizioni per la qualità delle proprie strade. La notizia, data da Sme e ripresa , riporta che sono state giudicate dai propri cittadini migliori di quelle della Slovacchia anche le reti stradali di paesi inaspettati come Ruanda, India, Oman e Namibia.

La Top 3 della classifica è occupata da Emirati Arabi Uniti, Singapore e Svizzera. Mentre in Europa i migliori giudizi hanno premiato Paesi Bassi, Francia, Portogallo e Austria. La Slovacchia invece ha fatto peggio di Polonia e Ungheria, ed è alla pari con la Repubblica Ceca. Il sondaggio non aveva scopi di scientificità, era puramente basato sul giudizio degli utenti delle strade, e non su parametri oggettivi.

(Red)

Foto cc by sa