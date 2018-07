Più soldi quest’anno alle organizzazioni turistiche regionali

Il ministero dei Trasporti ha informato di avere aumentato i fondi a disposizione delle organizzazioni turistiche per sostenere le loro attività di promozione. Un totale di 40 organizzazioni di scopo pubblico-private del settore turismo riceverà quasi 5,7 milioni di euro di contributi nel 2018, con una crescita di 700 mila euro (14%) in confronto all’anno precedente. Altre risorse sono state stanziate dal ministero all’interno del suo budget. Oggi, il turismo in Slovacchia sta andando davvero bene, ha detto il ministro Arpád Érsek (Most-Hid), sottolineando che si tratta di «una grande sfida per tutti noi essere in grado di sopravvivere in un mondo in forte competizione».

Il denaro è diretto a 35 organizzazioni turistiche territoriali (OOCR) e 5 regionali (KOCR), che possono utilizzarlo all’interno degli obiettivi della legge per la promozione del turismo, ovvero a favore di nove attività principali tra le quali marketing, prodotti turistici, attrattività turistica ed educational tours. Il ministero afferma di essere disponibile anche ad aumentare ancora gli stanziamenti, ma i sussidi sono legati al loro effettivo utilizzo, per creare un sistema ben oliato che offra ai turisti un prodotto completo e aumentare la visibilità della Slovacchia. Il trend del momento, e le necessità del mercato settoriale globale, dicono che bisogna usare più creatività, sia nel creare i prodotti turistici che nella loro promozione attraverso il marketing.

Secondo le ultime statistiche pubblicate, il numero di turisti in Slovacchia è aumentato di oltre il 4% anche nel primo trimestre 2018, dopo avere segnato diversi record nel corso degli ultimi anni.

(Red)

