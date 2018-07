Crescita del 26% in giugno di passeggeri all’aeroporto di Bratislava

Gl oltre 236 mila passeggeri transitati dall’aeroporto M.R Stefanik di Bratislava nel mese di giugno hanno fatto registrare un aumento del 26% su base annua, segnando anche il record di passeggeri gestiti dallo scalo nel mese di giugno nei suoi quasi settanta anni di storia. Al 30 di giugno i passeggeri presso l’aeroporto della capitale slovacca sono stati complessivamente 901.563 nel primo semestre di quest’anno, un numero che è secondo soltanto ai primi sei medi del 2008. La crescita, secondo la società di gestione aeroportuale, è stata favorita da nuove rotte internazionali di linea e da maggiori capacità di volo. Le rotte più popolari sono risultate quelle per Londra, Dublino, Mosca, Milano e Skopje.

In giugno il traffico charter ha iniziato a prevalere su quello di linea, come succede ogni anno nel periodo delle vacanze. Il maggior numero di passeggeri in questo mese ha volato verso Londra, Dublino, Antalya (Turchia), Hurghada (Egitto) e Creta (Grecia).

Crescita anche per il trasporto aereo di merci, che è aumentato del 5% su base annua a 2.342 tonnellate, con un numero di voli salito a 3.195, il 16% in più dello scorso anno.

