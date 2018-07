Commissione europea, la crescita in Slovacchia salirà al 3,9% nel 2018

Nell’aggiornamento estivo delle sue previsioni economiche per gli Stati dell’Unione , la Commissione europea stima per l’UE nel suo complesso una crescita in leggero aumento. Il PIL nella UE e zona euro dovrebbe raggiungere il +2,1% quest’anno e il +2% nel 2019, con una inflazione che, a causa del rialzo dei prezzi del petrolio, si prevede accelerare quest’anno all’1,9% nell’UE e all’1,7% nella zona euro. Nel 2017 l’economia slovacca era cresciuta del 3,4%.

Per quanto , la prognosi della Commissione dice che il PIL dovrebbe crescere del 3,9% nel 2018 e del 4,2% il prossimo anno, come una delle economie di più rapida crescita dell’UE. Secondo Bruxelles, a trainare lo sviluppo economico slovacco saranno principalmente i consumi privati ​​e gli investimenti. Questi ultimi, in particolare quelli esteri, dovrebbero raggiungere un picco quest’anno e mantenersi robusti anche per il 2019, grazie agli importanti investimenti nell’industria automobilistica (come quello del gruppo britannico Jaguar Land Rover) e di numerosi importanti progetti infrastrutturali. Anche il commercio con l’estero è atteso contribuire positivamente alla crescita

Una ulteriore crescita della Slovacchia, dice il documento della Commissione, potrebbe rallentare la carenza di manodopera e il surriscaldamento dell’economia e del mercato del lavoro, La crescita dei salari sarà superiore all’inflazione, stimata al 2,6% nel 2018 e al 2% nel 2019, dopo un 2017 fermo all’1,4%.

(Red)

Illustr. geralt/CC0