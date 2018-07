Il Coro Technik STU di Bratislava in tournée in Toscana

Il Coro Technik STU di Bratislava sarà la prossima settimana in tour nella regione Toscana, dove terrà diversi concerti tra il 16 e il 20 luglio. Fondato nel 1953, il Coro Technik STU opera in modo indipendente dal 1956. Nel corso degli anni vi hanno cantato oltre 800 coristi, che da una generazione all’altra si tramandano una ricca tradizione corale. Oggigiorno il Coro lavora sotto la direzione di Petra Tarkošová presso l’Università Tecnica Slovacca (STU) di Bratislava.

del coro comprende brani della tradizione classica, brani sacri, composizioni di autori slovacchi contemporanei e del ‘900 (come J. Hatrik, E. Suchoň, J. Cikker, P. Breiner) e addattamenti dalla musica folcloristica slovacca. Tra le altre cose, il coro collabora con alcuni compositori contemporanei (Miroslav Tóth, Ľuboš Bernáth, Mirko Krajči), dei quali hanno interpretato le opere in diverse occasioni in anteprima mondiale.



Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Il coro partecipa regolarmente a concorsi e festival in Slovacchia e all’estero, e si è esibito in oltre 15 paesi d’Europa. Ha realizzato molte registrazioni per la Radio Slovacca e altre emittenti radiotelevisive, oltre che per i propri CD, l’ultimo dei quali, presentato poche settimane fa, è una raccolta di canzoni popolari. Dal 2011 la corale opera una stretta collaborazione con la Filarmonica slovacca.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Nella sua visita in Italia, il coro, composto da 46 elementi, si esibirà con questo calendario:

Lunedì 16 luglio alle 18:30 presso la Collegiata di Santa Maria Assunta a Casole d’Elsa (Siena)

alle 18:30 presso la Collegiata di Santa Maria Assunta a Casole d’Elsa (Siena) Martedì 17 luglio alle 20:00 in Piazza dei Miracoli a Pisa

alle 20:00 in Piazza dei Miracoli a Pisa Giovedì e venerdì 19 e 20 luglio al Festival Internazionale a Montecatini Terme [ ]

I concerti saranno tutti a ingresso gratuito. Informazioni:

(Red)