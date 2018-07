Carburanti, prezzi alla pompa in Slovacchia più alti che negli stati vicini

Il costo per fare il pieno di carburante è sempre più alto in Slovacchia rispetto ai paesi vicini. Lo conferma di Poštná banka, che conferma anche il mantenimento dell’abitudine degli slovacchi che vivono non troppo distanti dalla frontiera a recarsi in uno degli stati confinanti non solo per lo shopping, in particolare quello alimentare, ma anche per fare benzina o diesel per i propri automezzi.

Secondo l’analisi, il fenomeno del “turismo del combustibile” ha una ragione d’essere ben precisa, e si confemra essere una buona idea dato che il rifornimento è sicuramente più economico oltre confine. La Slovacchia è il paese più caro tra i quattro stati membri del gruppo Visegrad (V4), ma anche dell’Austria, dove il carburante è gravato da meno tasse. Ad esempio, gli slovacchi che fanno il pieno in Polonia, dice l’analisi, pagano fino al 17% in meno per un pieno di benzina, e fino al 10% in meno per il diesel. Ma si risparmia anche recandosi in Ungheria, nella Repubblica Ceca, e in Austria. «Ovunque i prezzi di benzina e diesel sono a livelli più bassi rispetto ai nostri», conclude l’analisi.

(Red)

Foto pixabay CC0