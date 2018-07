Enrico Rava ed Ennio Morricone protagonisti a Praga

Musica e interpreti italiani si confermano al centro dell’attenzione del qualificato pubblico ceco con due appuntamenti al top nel cartellone praghese. Lunedì sono state le note jazz di Enrico Rava e del suo New Quartet a risuonare nella piazza della Città vecchia di Praga in occasione del concerto di apertura del Bohemia Jazz Fest, uno dei festival più prestigiosi dell’Europa centrale nato nel 2005 e che fino al 17 luglio farà tappa nelle città di Pilsen, Liberec, Domažlice, Tábor e Brno, con ingresso gratuito per tutte le esibizioni. Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, era accompagnato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Francesco Diodati alla chitarra, in quello che nel 2015 è stato eletto miglior gruppo in base al referendum della rivista “Musica Jazz”. L’esibizione dell’Enrico Rava New Quartet si è tenuta in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In questa occasione, la giuria del Bohemia Jazz Fest ha assegnato proprio ad Enrico Rava il “Bohemia Jazz Award 2018” per la sua intera produzione musicale e per il contributo fornito all’arte del jazz. Il premio, giunto all’undicesima edizione, è stato consegnato al trombettista dal patron del festival, il chitarrista Rudy Linka, e dal direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga Giovanni Sciola, al termine dell’applauditissima esibizione in piazza della Città vecchia di Praga.

Per domenica 15 luglio saranno invece le atmosfere liberty della prestigiosa Sala Smetana dell’Obecni dum a fare da cornice al Maestro Ennio Morricone che, con l’accompagnamento dell’Orchestra nazionale sinfonica ceca, presenterà “Musica Assoluta”, una selezione di musiche da film e di brani tratti dalla sua opera sinfonica. Sono passati quasi sette anni dal giorno del primo arrivo del celebre compositore e direttore d’orchestra italiano a Praga su invito del festival Prague Proms e nel corso di questo tempo il connubio tra Ennio Morricone e l’Orchestra nazionale sinfonica ceca si è fatto sempre più forte. Oltre ad alcune esibizioni nella O2 Arena di Praga, Ennio Morricone ha effettuato con i musicisti cechi concerti nella maggior parte dei paesi europei e ha ottenuto numerosi premi, tra cui l’Oscar nel 2016 per la colonna sonora del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino.

(Red)

Foto IIC Praga

Foto cc by