Austria Trend Hotel Bratislava: upgrade gratuito in luglio e agosto

Per tutti i clienti corporate è possibile prenotare una camera standard nei mesi di luglio e agosto 2018 all’Austria Trend Hotel Bratislava, e automaticamente si riceve un upgrade gratuito alla camera di tipo Executive con accesso alla Executive Lounge dell’albergo. Diversi sono i benefit per gli ospiti di questo programma, che potranno godere di:

camera da 28 mq.

accesso alla Executive Lounge all’ultimo piano con terrazza all’aperto con snack e bevande analcoliche. Finger food, vino e birra disponibili dalle ore 17:00

bevande analcoliche gratuite nel minibar in camera

set per la preparazione di caffè e tè, accappatoio

check-in anticipato e check-out tardivo (a seconda della disponibilità)

La promozione si applica alle prenotazioni fino al 31 agosto 2018. Per ricevere l’upgrade utilizzare il codice “Corporate summer” nella prenotazione.

L’Austria Trend Hotel Bratislava è un quattro stelle premium posto in zona pedonale, che si affaccia sulla Città Vecchia di Bratislava e sul Palazzo Presidenziale. Si può raggiungere comodamente in automobile e con i mezzi pubblici, a due minuti a piedi dalle maggiori attrazioni turistiche della città. Posto auto in garage disponibile su richiesta.

Austria Trend Hotel Bratislava ****

Vysoka 2A, 811 06 Bratislava

Prenotazioni: +421 (2)527 758 18

reservations.bratislava@austria-trend.at