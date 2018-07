Venti arresti a Banská Bystrica per partite di calcio truccate

La polizia slovacca ha arrestato 20 persone per corruzione sportiva, e una persona è indagata a piede libero. Gli arresti sono stati portati a termine sabato 7 luglio nel corso di un blitz dell’unità anticorruzione della NAKA, l’agenzia nazionale anticrimine. Tredici dei fermati sono arbitri, assistenti di gara e delegati della federazione, mentre gli altri sette sono rappresentanti delle squadre di calcio. L’accusa è di avere ‘sistemato’ delle partite a tavolino con bustarelle di importo variabile tra 200 e 1000 euro.

AKTUÁLNE: NAKA PRÁVE ZASAHUJE V BANSKEJ BYSTRICIV PRÍPADE ŠPORTOVEJ KORUPCIE Desiatky policajtov NAKA a študentov… Uverejnil používateľ

L’operazione, che ha coinvolto una settantina di poliziotti e si è svolta con la stretta cooperazione della Federcalcio slovacca (SFZ), riguarda la determinazione dei risultati di partite in competizioni che rientrano nelle competenze della Federazione regionale di calcio della Slovacchia centrale (SsFZ), che ha sede appunto a Banská Bystrica. Gli arresti sono stati eseguiti nel corso di un seminario che si svolgeva in città. In caso di condanna, gli arbitri e i delegati delle partite rischiano fino a dieci anni di carcere, mentre i funzionari delle squadre da uno a cinque anni.

NAKA ZADRŽALA ROZHODCOV AJ ZÁSTUPCOV FUBALOVÝCH KLUBOVAJ VĎAKA SPOLUPRÁCI SO SFZNárodná kriminálna agentúra dnes krátko popoludní zasahovala v Banskej Bystrici. Policajti zadržali 20 osôb. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky však obvinil celkom 21 osôb zo športovej korupcie. To všetko sa podarilo aj vďaka dlhodobej súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom. 70 policajtov z národnej kriminálnej agentúry a zo strednej odbornej školy Policajného zboru z Pezinku dnes obsadili priestory v Banskej Bystrici, kde prebiehal seminár futbalových rozhodcov. Konkrétne si prišli pre 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov. Policajná akcia súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti SSFZ. Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1.000,- eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom. Za zločin hlavným rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom totiž hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za prečin predstaviteľom futbalových klubov na jeden až päť rokov. Uverejnil používateľ Sobota 7. júl 2018

In una web, la Federcalcio nazionale, che per il momento ha deciso di non commentare i fatti specifici, ha scritto che «Come abbiamo affermato più volte, la nostra preoccupazione principale è che qualsiasi iniziativa per manipolare le partite di calcio sia investigata a fondo e che le conclusioni dell’indagine abbiano conseguenze ragionevoli, sia a livello civile che sportivo». Peraltro, da diversi anni la Federcalcio slovacca sta facendo «grandi sforzi per combattere la manipolazione delle partite e dei risultati, attraverso attività di sensibilizzazione e di educazione». Nell’ambito di una cooperazione ormai di lunga data, si legge ancora, la SFZ «ha fornito la massima collaborazione alle autorità auticorruzione per indagare sul caso».

(Red)

Foto minv.sk