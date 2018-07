La Slovacchia è tra i paesi UE che hanno migliorato di più il contesto imprenditoriale

Secondo i dati pubblicati sul rapporto Doing Business in the EU 2018 redatto dalla Banca Mondiale insieme alla Commissione europea, la Slovacchia è tra i europei (insieme alla Croazia) che hanno migliorato le condizioni per gli imprenditori negli ultimi 14 anni, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Questa seconda edizione del rapporto (il precedente del 2017 era concentrato su Bulgaria, Romania e Ungheria), valuta la facilità di fare affari in 25 città di cinque paesi, tra i quali la Slovacchia, ma anche Repubblica Ceca e Croazia. Sono presi in esame i sistemi normativi, la struttura della gestione aziendale e l’efficienza burocratica, con particolare riferimento sui costi per la creazione di un’impresa.

Il rapporto, che ha messo sotto esame cinque città slovacche – Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina – suggerisce soluzioni per migliorare il contesto imprenditoriale in cinque settori: la creazione di un’impresa, l’ottenimento dei permessi di costruzione, la lunghezza dei processi e l’applicazione degli obblighi contrattuali, l’allaccio alla rete elettrica e la registrazione delle proprietà immobiliari. In quest’ultimo comparto, e nell’esecuzione dei procedimenti giudiziari, la Slovacchia è migliore rispetto alla media dell’Unione europea. Al contrario, c’è molto da migliorare nell’accesso alla rete elettrica e nella concessione dei permessi di costruzione.

Secondo il Doing Business della Commissione europea, avviare una impresa a Bratislava è più difficile che farlo nella Slovacchia orientale. Se a Prešov l’attesa totale è di 120 giorni, e a Košice di 135, nella capitale si devono aspettare 170 giorni, secondo il rapporto. Anche a Prešov, tuttavia, ci vuole 2,5 volte più tempo riapetto alla media europea. Ad esempio, per avere la certificazione sul corretto versamento degli arretrati fiscali o l’apertura della partita iva bastano 8 giorni a Prešov e Zilina, mentre ne servono 15 a Bratislava. La registrazione degli immobili è tre volte più veloce a Trnava rispetto a Bratislava o Prešov, e i procedimenti giudiziari e l’esecuzione delle sentenze sono di gran lunga più veloci nel distretto di Košice.

(Red)

Foto pixabay/CC0